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Manisa Futbol Kulübü Play-Off umutlarını tüketiyor

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Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor'a deplasmanda 2-1 kaybederek Play-Off umutlarını büyük ölçüde tüketti. Son 3 maçında sadece 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ateş hattına gerilemeye başladı.

MANİSA,

1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off umutlarını büyük ölçüde tüketirken, ateş hattına gerilemeye başladı. Önceki hafta da evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar son 3 maçında sadece 1 beraberlik alarak bir türlü beklediği çıkışa geçemedi.

İkinci yarının ilk haftasında Süper Lig iddiası bulunan Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra umutlanan Manisa FK, üst üste yaşadığı kayıplarla 23 puanda kaldı. Sıralamada 11'inci basamakta yer alan Manisa FK'nın 7'nci Bandırmaspor'la arasında 10 puan fark bulunurken, 16'ncı Şanlıurfaspor'la ise 4 puan fark kaldı. Manisa ekibi bu hafta evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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