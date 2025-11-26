Manisa Futbol Kulübü, Pendikspor Deplasmanında Tarih Yazmak İstiyor
1'inci Lig'de Adana Demirspor'u yenerek çıkış yakalayan Manisa, Pendikspor maçıyla sezonun ilk 2'de 2'sini hedefliyor. Yeni teknik direktörü Dalcı, zorlu rakibe karşı galibiyet arayışında.
1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 5-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Pendikspor deplasmanında ilkleri başarmak için sahaya çıkacak. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılar kazandığı takdirde bu sezon hem ilk kez 2'de 2 yapacak hem de rakibini ilk defa deplasmanda yenmiş olacak.
Pendikspor'la İstanbul'da 5 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların 3'ünü kaybederken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Mustafa Dalcı, "Rakibimiz liderlik koltuğunda oturuyor. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Ancak takımıma sonuna kadar inanıyorum" dedi.