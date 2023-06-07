Manisa Futbol Kulübü, Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü'nde Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi. En son İstanbulspor'u çalıştıran ve takımın Süper Lig'e çıkmasına katkı sağlayan Korkmaz için bugün Fikri Bayrıl Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ve basın mensupları katıldı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Geçen hafta hocamızla ön sözleşme yapmıştık, şimdi de bunu resmileştiriyoruz. Daha önce çok istikrar sağlayamadığımız hoca konusunda, biraz daha istikrarlı devamlılığı olan bir sistem kurmak istiyoruz. Bununla ilgili özeleştiri de yapıyoruz. Bu anlamda çok bilgili, donanımlı, karakterli ve kendini ispatlamış, bize değer katabilecek çok iyi bir hocayla anlaştığımızı düşünüyoruz. Kendileri için de Manisa, yeni bir heyecan ve hedef olacaktır. Biz de hedefleri ve heyecanı olan bir kulübümüz. Bir üst lige çıkmak için bu sezon bir anlayış ortaya koyacağız. Olsa da olmasa da bu iradeyi göstereceğiz. Olmasa da dünyanın sonu değil. Manisa Futbol Kulübü'nün bu geldiği noktayı hocamızla devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Mevlüt Aktan: "Bu sezon kesinlikle yeni statta oynayacağız"

Manisa 19 Mayıs Stadı ile ilgili soruya da cevap veren Başkan Mevlüt Aktan, "Stadımız yeni sezona yetişecek. Belki bir, iki maç kaçırabiliriz ama yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük çoğunluğu bitti, ufak tefek işler kaldı. Bu sezon kesinlikle orada oynayacağız. Stadıyla, tesisiyle, altyapısıyla Manisa'ya yeni bir heyecan katmak istiyoruz. Yeni stadımıza geçince bazı şeyler de değişecektir. Stat olayı Manisa şehrinin ve Manisa Futbol Kulübü'nün imajı açısından da çok önemli bir olay. İnşallah yeni stadımız da uğurlu gelir" diye konuştu.

Osman Zeki Korkmaz: "Hedefimiz Manisa FK ile Manisa şehrinin futbol sevgisini ve futbol tarihini buluşturmak"

İmza töreninde konuşan Osman Zeki Korkmaz ise, "Bana bu güzel kulüpte çalışma fırsatı verdikleri için başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Asıl hedefimiz Manisa'nın futboldaki yeni yüzü Manisa Futbol Kulübü'yle, Manisa şehrinin futbol sevgisini ve futbol tarihini buluşturmak. Kulübümüzün çok büyük hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız Bu konuda çok iddialıyız. Manisa Futbol Kulübü'nün sahada oynayacağı futbol öncelikle Manisalı futbolseverleri daha sonra da tüm Türkiye'yi etkileyecek ve herkes Manisa Futbol Kulübü'nden bahsedecek. Bu tavrı sahada ortaya koyduktan sonra bu hikayenin bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz. Kadroda köklü bir değişiklik olacak. Sadece yetenek olarak düşünmeyelim. Zihniyet anlamında da bir değişiklik olacak. Yarışmacı bir oyuncu grubu oluşturacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA