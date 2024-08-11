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Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Kerem Arık, U18 Milli Takımı'nın Erzurum'da yapacağı hazırlık kampına davet edildi

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Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Kerem Arık, U18 Milli Takımı'nın Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroda yer alan oyuncular, 11 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Erzurum'da toplanacak.

Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Kerem Arık, U18 Milli Takımı'nın Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

U18 Milli Takımı'nın 11-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Kerem Arık da yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Erzurum'da toplanacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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