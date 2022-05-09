Manisa Futbol Kulübü'nden kötü seri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa Futbol Kulübü'nden kötü seri

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa Futbol Kulübü'nden kötü seri

SPOR Toto 1'inci Lig'de son haftalara Play-Off umuduyla giren Manisa Futbol Kulübü hedefine ulaşamayıp ligde kalmayı bile tehlikeye soktu.

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de son haftalara Play-Off umuduyla giren Manisa Futbol Kulübü hedefine ulaşamayıp ligde kalmayı bile tehlikeye soktu. Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar son 3 maçta hiç puan alamadı. Son olarak evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Manisa FK, ardından Kocaelispor'a 2-1, Bursaspor'a 3-1 ve Ankara Keçiörengücü'ne yine 2-1 yenilerek alt sıralara geriledi.

Matematiksel olarak küme düşme ihtimali bile bulunun Ege temsilcisi, bu hafta evinde Tuzlaspor'la oynayacak. Manisa FK, 1'inci Lig'in son haftasını ise bay takım olarak geçirecek. Manisa Futbol Kulübü, Tuzlaspor'u yenerse düşme ihtimalini ortadan kaldıracak. Aksi sonuçlarda ise Manisa FK'nın kaderi rakiplerinin alacağı sonuçlara göre belli olacak. Bu sezon 4 farklı teknik adamın görev yaptığı Manisa FK, aldığı kötü sonuçların ardından geçen hafta teknik direktör Turgay Altay'ın yerine Akademi Direktörü Levent Bayraktar'ı getirmişti.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto, Play Off, Futbol, Manisa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title