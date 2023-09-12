Manisa Futbol Kulübü, Muhammed Enes Kiprit'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, forvet oyuncusu Muhammed Enes Kiprit'i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammed Enes Kiprit ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Muhammed Kirpit, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için heyecanlıyım. Burada güzel işler yapıp takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Sezon sonunda hep birlikte hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Nderim Nexhipi: "Muhammed, bize güç katacaktır"

Muhammed Enes Kiprit'in genç ve yetenekli bir isim olduğunu vurgulayan İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Muhammed Enes, Avrupa'da yetişmiş genç ve yetenekli bir oyuncu. Yeteneklerine inandığımız ve bize güç katacağını düşündüğümüz bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla da önemli başarılara imza atacaktır. Kendisine siyah-beyaz formamızla başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA