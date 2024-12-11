Manisa Futbol Kulübü MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un istifasının ardından U17 Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un istifa etmesinin ardından takımı çalıştıran U17 Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek. - MANİSA