Manisa Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü: 1-1

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Adem Cinek (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx)

Spor Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor mağlubiyetinin ardından evinde lider MKE Ankaragücü'nü uzatmada elinden kaçırdı: 1-1. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ligdeki diğer karşılaşmalar gibi geçen hafta ertelenen maçta 56'ncı dakikada Hakan Barış'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 90+2'nci dakikada Ariyibi'nin golüne engel olamayınca 3 puandan oldu. Bu skorla Manisa FK 37 puanda kalırken, Ankaragücü 59 puanla liderliğini sürdürdü.

90+2'nci dakikada Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK kalesinde karambol yaşandı. Kaleciden dönen topa dokunan Ariyibi, topu ağlarla buluşturup skoru ilan etti: 1-1.