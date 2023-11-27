Manisa Futbol Kulübü, lider Eyüpspor'a mağlup oldu

MANİSA,

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda lider Eyüpspor'a öne 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü galibiyete hasret kaldı. Sezona çok iyi başlayıp adını üst sıralara yazdıran siyah-beyazlılar 4'üncü haftada 4-0 kazanılan Tuzlaspor maçının ardından bir daha galip gelemedi. Ege ekibi Tuzlaspor müsabakasından sonra oynadığı 9 maçta 5 yenilgi ve 4 beraberlik elde ederek alt sıralara geriledi. Manisa FK, Eyüpspor yenilgisiyle son 3 maçını da puansız kapadı.

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, bireysel hatalar nedeniyle istedikleri skoru alamadıklarını söyledi. Özköylü, "İyi hazırlandığımız bir maçtı. Karşılaşmanın ilk yarısında bunu sahaya yansıttık. Çalıştıklarımızı güzelce uyguladık. İlk yarıyı önde tamamladık. İlk yarı 3-0'ı bile yakalayabilirdik. Bireysel hatalarımız çok oldu. Maçın belli bölümlerinde çok geriye çekildik. Bu durum çok anlamsız ve gereksizdi. Zamanla bu alışkanlıklarımızı da düzelteceğiz" dedi.