Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı oyuncu Meriton Korenica'yı kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'de başarılı bir performans sergileyerek ikinci sıraya yükseldi. Kulüp, Kosovalı hücum oyuncusu Meriton Korenica'yı transfer etti. Korenica, imzayı atar atmaz Kosova Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

MANİSA,

SEZONA fırtına gibi başlayıp 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle adını puan tablosunda ikinci sıraya yazdıran Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı hücum oyuncusu Meriton Korenica'yı kadrosuna kattı. İdari Direktör Nderim Nexhipi'nin Kosova Süper Lig ekibi FC Ballkani'den 2+1 yıllığına takıma kazandırdığı oyuncu, imzayı atar atmaz Kosova Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsviçre ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.