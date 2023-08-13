Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başladı

Manisa'nın futbolda 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa Futbol Kulübü yeni sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Yeni teknik patronu Osman Zeki Korkmaz yönetiminde, yeni transferleriyle ilk kez sahne alan siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Yeni transferlerin ağırlıkta olduğu kadroyla sahaya çıkarak kaleci Alperen, stoper Graovac, sağ bek Oğuzhan Berber, ön libero Tugay Kaçar, orta saha Oğuz Gürbulak, sol kanat Kerim Frei ve forvet Sandro Lima'yı 11'de oynatan Manisa FK'nın gollerini henüz 10 gün önce sözleşme imzalayıp takıma katılan Brezilyalı Lima attı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından, "Böyle bir deplasmanda galip gelerek lige başlamak keyif verdi. Hedefimiz yarışan bir kültür oluşturmak ve seneye bu ligde olmamak. Bunu performansımız belirleyecek" dedi.

Korkmaz, "İlk haftanın bence en iyi maçıydı. Derbi gibiydi. İki tane hedefi olan takım olarak Kocaelispor gibi camiaya karşı oynadık. Çok güzel maç oldu. Bütün takımlar yeni kuruldu. O yüzden ilk resmi maçımızda ilk 45 dakika istediğimizi yapamadık. Devre arası yaptığımız analizlerde kaybetme korkusundan sıyrılmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarıda kazanmayı başardık. Baştan aşağıya kurulmuş bir takımız. İlk 11'de 7 oyuncumuz yeniydi. Bu kadar büyük yatırım yapan kulübün hedefi tabii ki bu ligde kalmak olmayacak" diye konuştu.