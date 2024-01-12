Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u konuk edecek. 14 Ocak Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor karşısında 3 puan hedefliyor. Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Karşılaşmada Mehmet Ali Özer'in yardımcılıklarını Abdülhamit Söyler ve Onur Gülter yapacak. Maçın dördüncü hakemi Raşit Yorgancılar.

Bilet satışları devam ediyor

Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasında oynanacak zorlu mücadelenin bilet satışları devam ediyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL

Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL

Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL - MANİSA