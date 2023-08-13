Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor maçının ardından rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdi

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı ve sahadan 2-0 galip ayrıldığı Kocaelispor maçının ardından rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda Kocaelispor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular da bireysel performans çalışması gerçekleştirdi. Manisa Futbol Kulübü, 15 Ağustos Salı günü toplanarak Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı ve sahadan 2-0 galip ayrıldığı Kocaelispor maçının ardından rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Kocaeli'nden ayrıldı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanda Kocaelispor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular da bireysel performans çalışması gerçekleştirdi.

14 Ağustos Pazartesi gününü izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, 15 Ağustos Salı günü toplanarak Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA