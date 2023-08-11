Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor maçı için hazır
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen son antrenmanla takım, maça hazır olduğunu gösterdi.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Eğlenceli oyunlarla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi.
Manisa FK ligin ilk maçından deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek istiyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor