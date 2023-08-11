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Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor deplasmanına çıkacak

Spor Haberleri

1'inci Lig'deki sezonun ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te start alacak karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Ligdeki ilk iki sezonunda Play-Off hedefini ıskalayan siyah-beyazlılarda iddialı transferler yapan takımının başında ilk resmi maçına çıkacak teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, zorlu deplamanda kazanmak istediklerini söyledi. Kocaelispor, geçen sezon TFF 2'nci Lig'de şampiyon olarak 1 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönmüştü.

1'inci Lig'deki sezonun ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te start alacak karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Ligdeki ilk iki sezonunda Play-Off hedefini ıskalayan siyah-beyazlılarda iddialı transferler yapan takımının başında ilk resmi maçına çıkacak teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, zorlu deplamanda kazanmak istediklerini söyledi. Kocaelispor, geçen sezon TFF 2'nci Lig'de şampiyon olarak 1 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kocaeli Manisa Ömer Spor Haberler

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