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Manisa Futbol Kulübü Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
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Manisa Futbol Kulübü, A. Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeniden başladı. Takım, 1 günlük izinin ardından Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenman yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı A. Keçiörengücü maçının hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından yeniden başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. 17 Kasım Pazar gününü izinli geçiren Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla yeniden başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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