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Manisa Futbol Kulübü, kadrosuna genç oyuncuları dahil etti

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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, kadrosuna bünyesinden 4 genç oyuncuyu dahil etti. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen Enes Çakır, Yunus Emre Dursun, Muhammed Halit Birçerpanlı ve Emre Akboğa kampta yer aldı. Ayberk Karapo ise geçtiğimiz sezon alındığı A takımda ilk 11'in bankolarından olarak Ümit Milli Takım'a kadar yükselmişti.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, kadrosuna bünyesinden 4 genç oyuncuyu dahil etti. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen Enes Çakır, Yunus Emre Dursun, Muhammed Halit Birçerpanlı ve Emre Akboğa kampta yer aldı. Son olarak siyah-beyazlıların altyapı akademisinden çıkan stoper Ayberk Karapo, geçtiğimiz sezon alındığı A takımda ilk 11'in bankolarından olarak Ümit Milli Takım'a kadar yükselmişti.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Trendyol Manisa Bolu Spor Haberler

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