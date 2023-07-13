Manisa Futbol Kulübü, kadrosuna genç oyuncuları dahil etti

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, kadrosuna bünyesinden 4 genç oyuncuyu dahil etti. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen Enes Çakır, Yunus Emre Dursun, Muhammed Halit Birçerpanlı ve Emre Akboğa kampta yer aldı. Ayberk Karapo ise geçtiğimiz sezon alındığı A takımda ilk 11'in bankolarından olarak Ümit Milli Takım'a kadar yükselmişti.