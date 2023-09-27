Manisa Futbol Kulübü Kadro İstikrarını Yakaladı

MANİSA,

GÖZTEPE'ye geçen hafta Akhisar'da 1-0 kaybedip 6'ncı haftada yenilgiyle tanışan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü kadro istikrarını yakaladı. Geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan toplayan siyah-beyazlılarda 9 futbolcu sürekli olarak forma giydi. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, Alperen Uysal, Daniel Graovac, Ayberk Karapo, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak, Demba Diallo, Sandro Lima ve Doğukan Emeksiz'den vazgeçmedi. Korkmaz özellikle defans kurgusunu oturtarak bu bölgede hiç revizyon yapmadı. Kaleci Alperen, Ayberk, Kaan ve Graovac 6 maçın tamamında ilk 11'de görev aldı. Ancak Graovac, Göztepe müsabakasında kırmızı kart görüp Gençlerbirliği deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.