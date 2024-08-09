Üye Girişi
Haberler

Manisa Futbol Kulübü İstanbulspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla noktaladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.15'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla noktaladı.

Siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a hareket etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor İstanbul Trendyol Futbol manisa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title