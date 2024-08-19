Manisa Futbol Kulübü, ilginç bir transfer açıklamasıyla Ganalı oyuncuyu kadrosuna kattı

1'inci Lig'de sezonun ilk puanını evinde Sakaryaspor ile 2-2 berabere kalarak alan Manisa Futbol Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku'yu ilginç bir transfer açıklamasıyla kadrosuna kattı.

Ülkemizde Yeni Malatyaspor ve Tuzlaspor formalarını da terleten 24 yaşındaki Awuku, 1+1 yıllığına Manisa'ya imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile aylardır gerilim yaşayan siyah-beyazlılar, Awuku'nun imzasını belediyeye gönderme yaparak açıkladı. Elinde kalan tek tesis olan Fikri Bayrıl Tesisleri'ne giden yol Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaçak su borusu çekildiği gerekçesiyle kazılırken; Manisa FK, yeni transferi için bu alanda açıklama yaptı.

Kulüp tarafından çekilen transfer videosunda siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Awuku, ısınma hareketleri yaptıktan sonra tesisin önünde kazılan alanın üzerinden atladı. Manisa FK görüntülere olimpiyat logosu da ekleyip Manisa 2024 yazdı. Awuku ise transferiyle ilgili, "Türkiye'de çok güzel zamanlar geçirdim. Şimdi de Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada mücadele edeceğim için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum" açıklamasını yaptı.