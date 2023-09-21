Manisa Futbol Kulübü ile Göztepe arasındaki Ege derbisi Akhisar Stadı'nda oynanacak

Manisa Futbol Kulübü ile Göztepe arasında oynanacak olan Ege derbisi, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle saat 16.00'dan 19.00'a çekilerek Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.

MANİSA,

MANİSA Futbol Kulübü ile Göztepe arasında 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Ege derbisi Mümin Özkasap Stadı'ndan Spor Toto Akhisar Stadı'na alındı. Karşılaşmanın başlangıç saati de saat 16.00'dan 19.00'a çekildi. Ev sahibi siyah-beyazlı ekip, "Manisa Futbol Kulübümüzün, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle saat 16.00'dan saat 19.00'a alınmıştır. Buna bağlı olarak karşılaşmanın oynanacağı stat Spor Toto Akhisar Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" açıklamasını yaptı.

Ligde 5 maçta namağlup topladığı 11 puanla ikinci sırada yer alan Manisa FK bu sezon daha önce 2 Eylül'deki Tuzlaspor maçını da Manisa yerine Akhisar'da oynamıştı. Göztepe de 13 Ağustos'taki sezonun açılış maçında Sakaryaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nın saha zemini hazır olmadığı için Akhisar Stadı'nda ağırlamıştı.