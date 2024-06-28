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Manisa Futbol Kulübü İki Futbolcuyla Yollarını Ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, futbolcuları Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüp, futbolculara vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ederken, gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, iki futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Manisa FK'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertan ve Alberk'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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