Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, antrenman sonrası Ankara'ya hareket etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı, 30 Eylül Cumartesi saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, daha sonra Ankara'ya hareket etti. - MANİSA