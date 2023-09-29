Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak

MANİSA,

GÖZTEPE'ye geçen hafta evinde 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen görev yapacak. Siyah-beyazlılarda, Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören stoper Graovac müsabakada görev alamayacak. Öte yandan Manisa FK forması giyen Alman orta saha oyuncusu Yannick Stark, TFF'ye bildirilen kadroya alınmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti.