Manisa Futbol Kulübü, genç savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün'ü kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2. Lig ekiplerinden Somaspor'dan genç savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün'ü kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Ensar, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim ve bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Somaspor'dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Ensar, "Somaspor ile Manisa'da çok güzel işlere imza attık. Şimdi hedeflerim ve kariyerim açısından çok doğru bir yer olan Manisa Futbol Kulübü'ne geldim. Bunun için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Çok çalışıp bir an önce siyah-beyazlı formayı giymek istiyorum" dedi.

Erdem Özkan: "Ensar'ı kadromuza kattığımız için mutluyuz"

Muhammet Ensar Akgün'ün gelecek vadeden savunma oyuncularından biri olduğuna dikkat çeken Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, "Muhammet Ensar Akgün, Somaspor'da iyi bir performans sergilemiş ve dikkat çekmiş bir oyuncu. Ensar'ın önümüzdeki yıllarda hem kulübümüze hem de Türk futboluna en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Kendisini kadromuza kattığımız için mutluyuz. Ensar'a Manisa Futbol Kulübü formamız altında büyük başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Muhammet Ensar Akgün kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Muhammet Ensar Akgün, 5 Ağustos 2000 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Erenler Spor Kulübü, Arifiye Kalaycıspor ve Tekirdağspor formaları giydi. 2023-2024 sezonunda Somaspor'a imza atan genç savunmacı, Manisa ekibinde sergilediği performansla dikkat çekti. Somaspor'da 18 maçta görev alan Ensar, kaydettiği 4 golle skorer savunmacı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Kariyerinde 53 resmi maça çıkan Ensar, 10 gol kaydetti. - MANİSA