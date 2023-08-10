Manisa Futbol Kulübü, genç futbolcu Yunus Emre Dursun ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetişen 17 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Emre Dursun ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetişen ve bu sezon A Takım kadrosuna dahil edilen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Yunus Emre Dursun ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan genç futbolcu Yunus Emre Dursun, "Manisa Futbol Kulübü Akademisi'nden A Takım'a gelmek benim için çok değerli. Kariyerim için çok önemli bir adım attım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışarak takımıma katkı vermek istiyorum" dedi.

Nderim Nexhipi: "Yunus Emre, bizim için çok değerli"

Akademiden yetişen futbolcuları A Takım düzeyinde görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Yunus Emre, 17 yaşında yetenekli bir oyuncu. Akademimizde mücadele eden her futbolcu bizim için değerlidir. Yunus Emre'nin de profesyonel kariyerine adım atması bizleri gururlandırdı. Çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Yunus Emre'ye Manisa Futbol Kulübü formamızla başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Dursun, Manisa FK Akademiden yetişen ve bu sezon A takım kadrosunda yer alan Mehmet Uysal, Samet Karabatak ve Ayberk Karapo'dan sonra 4. futbolcu oldu. - MANİSA