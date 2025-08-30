Manisa Futbol Kulübü Evinde Iğdır FK ile Berabere Kaldı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü evinde Iğdır FK ile 1 puana razı oldu: 1-1. Manisa Futbol Kulübü dakikalar 45+4'ü gösterdiğinde Diony ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk Iğdır FK, 54'üncü dakikada Avrumoski ile eşitliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. İki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Manisa FK iki ekip de puanını 5 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor