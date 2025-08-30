Manisa Futbol Kulübü Evinde Iğdır FK ile Berabere Kaldı

TFF 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak puanını 5'e çıkardı. İlk yarıda Diony ile öne geçen Manisa, konuk takımın Avrumoski ile eşitliği sağlaması üzerine maçta başka gol olmayınca iki takım birer puan aldı.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü evinde Iğdır FK ile 1 puana razı oldu: 1-1. Manisa Futbol Kulübü dakikalar 45+4'ü gösterdiğinde Diony ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk Iğdır FK, 54'üncü dakikada Avrumoski ile eşitliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. İki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Manisa FK iki ekip de puanını 5 yaptı.

