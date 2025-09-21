Manisa Futbol Kulübü, Esenler Erokspor'a Yenildi

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a kaybeden Manisa Futbol Kulübü, 6'ncı hafta müsabakasında evinde Esenler Erokspor'a da 4-3 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta rakibine 2 defa 2 farklı üstünlük kuran siyah-beyazlılar buna rağmen sahadan puansız ayrılarak büyük fırsat tepti. Siyah-beyazlılar 16'ncı dakikada Burak ve 18'inci dakikada Yusuf'un golleriyle bir anda skoru 2-0'a getirdi.

Esenler Erokspor, 33'üncü dakikada Kanga ile farkı 1'indirdi ama Manisa FK, 55'inci dakikada Benrahou'nun golüyle durumu 3-1 yaptı. Bu golden sonra avantajını koruyamayan Manisa FK, üst üste 3 gol yedi. Büyük skor avantajını koruyamayan Manisa temsilcisi 90 dakika sonunda sahadan puansız ayrılarak hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçla 5 puanda kalan Manisa Futbol Kulübü, düşme hattına yaklaşmış oldu.