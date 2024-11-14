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Manisa Futbol Kulübü, Erzurumspor'u Yenerek Mağlubiyet Serisini Sonlandırdı

Manisa Futbol Kulübü, Erzurumspor'u Yenerek Mağlubiyet Serisini Sonlandırdı
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Trendyol 1. Lig'de 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Manisa Futbol Kulübü, Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Muhammet Enes Kiprit ve Kwasi Wriedt'ın golleriyle galip gelen Manisa, milli araya umutla girdi.

Trendyol 1. Lig'de 3 maçlık mağlubiyet serisini lider Erzurumspor FK'yı 2-0 yenerek sonlandıran Manisa Futbol Kulübü, milli araya mutlu girdi.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek, 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Muhammet Enes Kiprit ve Kwasi Wriedt'ın golleriyle rakibini mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, haftayı 17 puanla 10. sırada tamamladı.

Erzurumspor FK karşısında ilk gole imza atan Muhammet Enes Kiprit, 1. Lig'in en erken gollerinden birini kaydetti. Kiprit, 10. saniyede santradan başlayan atakta topu filelere gönderdi.

Manisa Futbol Kulübü'nün golcüsü Kwasi Okyere Wriedt, gol siftahını Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda yaptı. Wriedt, Erzurumspor Futbol Kulübü ağlarına gönderdiği golle ligdeki ilk golünü kaydetti.

Galibiyet hasretine son veren Manisa Futbol Kulübü'nde gözler, 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak Ankara Keçiörengücü maçına çevrildi. Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda kayıpsız geçmek isteyen siyah-beyazlılar, mücadelenin hazırlıklarına başladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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