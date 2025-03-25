Manisa Futbol Kulübü, Erzurumspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam etti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Manisa ekibi, bu maçın hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman eğlenceli oyunların ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor