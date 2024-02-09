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Manisa Futbol Kulübü, Eduart Rroca'yı kiraladı

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Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'un orta saha oyuncusu Eduart Rroca'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada transferin gerçekleştiği duyuruldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'nın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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