Manisa Futbol Kulübü, Eduart Rroca'yı kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, İstanbulspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncusu Eduart Rroca'nın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - MANİSA