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Manisa Futbol Kulübü, Djokanovic ve Osmanoğlu'nu transfer etti

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Manisa Futbol Kulübü, MKE Ankaragücü'nden Andrej Djokanovic'i kiraladı ve Sinan Osmanoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MANİSA,

1'inci Lig ekiplerdinden Manisa Futbol Kulübü, çift transfere imza attı. Siyah-beyazlılar orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic ve savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü, MKE Ankaragücü'nden 22 yaşındaki Bosna- Hersekli orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine katılan Başkan Mevlüt Aktan, "Devre arası transfer döneminde aramıza genç ve dinamik bir oyuncu olan Andrej'i kattık. Takımımıza güç katacak bir oyuncu. Sinan da tecrübesiyle bu ligde şampiyonluklar yaşamış bir isim. Takımımıza önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Bizim için çok önemli iki

transferi bitirdiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig ve bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yürütüyoruz. Transferlerin kulübümüze, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sinan Osmanoğlu MKE Ankaragücü Futbol Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

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