Manisa Futbol Kulübü, Daniel Graovac ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kasımpaşa'dan savunma oyuncusu Daniel Graovac ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Graovac, hedefinin takımıyla Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kasımpaşa'dan savunma oyuncusu Daniel Graovac ile anlaştı.

Manisa FK, geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'da forma giyen stoper oyuncusu Daniel Graovac ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Graovac, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri ve projeleri tercihimde etkili oldu. Bu güzel aileye en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefim çok çalışıp sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak" dedi.

Daniel Graovac'ın tecrübesiyle takıma güç katacağını ifade eden İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Daniel Graovac, uzun yıllardır üst seviyelerde görev almış bir oyuncu. Tecrübesiyle takımıza önemli güç katacaktır. Graovac'ın Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu. - MANİSA