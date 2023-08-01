Manisa Futbol Kulübü, Brezilyalı golcü oyuncu Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. Lima, Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri için burada olduğunu belirterek, takımıyla önemli başarılar elde etmek istediğini söyledi. İdari Direktör Nexhipi ise Lima'nın deneyimli bir golcü olduğunu ve takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Manisa Futbol Kulübü, Brezilyalı golcü Sandro Lima'yı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Brezilyalı golcü oyuncu Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Sandro Lima, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri için buradayım. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Sandro Lima transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Sandro Lima, daha önce Türkiye'de forma giymiş deneyimli bir golcü. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sandro Lima kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Sandro Lima, 28 Ekim 1990 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Altyapısında yetiştiği Independente takımında profesyonel kariyerine başlayan Lima, 2013 yılında Gremio Anapolis takımına transfer oldu. 2013-2014 sezonunda Portekiz Premier Lig ekiplerinden Rio Ave'ye imza atan tecrübeli golcü, Viseu, Chaves, Estoril, Gil Vicente, Tianjin Jinmen, Gençlerbirliği ve Gwangju takımlarında forma giydi. Kariyerinde 324 resmi maça çıkan Lima, 85 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. - MANİSA