Üye Girişi
Haberler

Manisa Futbol Kulübü Bolu kampını tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdiği kampı tamamladı ve İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Bolu kampı çalışmalarını tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdiği kampı bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenman sonrasında iki günlük izine ayrılan siyah-beyazlılar, 5 Ağustos Pazartesi günü Manisa'da toplanarak 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Manisa FK, 10 Ağustos Cumartesi saat 19.15'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Futbol Manisa Bolu Spor Güncel Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu

19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title