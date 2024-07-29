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Manisa Futbol Kulübü Bolu kampında hazırlıklarını sürdürdü

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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü, gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenman aerobik ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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