Manisa Futbol Kulübü, Belçika'dan genç oyuncu transfer etti

Manisa Futbol Kulübü, Belçika'nın Olympic Charleroi takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Can Kahya'yı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Kazım Can, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Belçika'nın Olympic Charleroi takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Can Kahya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Kazım Can, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Takımımla birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Nderim Nexhipi: "Kazım Can'ın yeteneklerine güveniyoruz"

Kazım Can Kahya'nın yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Kazım Can, Belçika'da yetişmiş yetenekli bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. Kazım Can'a siyah-beyaz formamız altında büyük başarıları diliyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA