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Manisa Futbol Kulübü, Bekir Karadeniz'i kiraladı

Spor Haberleri

Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkan Pendikspor'un orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i 1 yıllığına kiraladı. Bekir, takıma en yüksek katkıyı vermek ve sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak istediğini söyledi.

/<ŞAMPİYONLUK hedeflediği 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkan Pendikspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i 1 yıllığına kiraladı. Kariyerinde daha önce Tokatspor, Isparta 32 Spor ve Ankara Keçiörengücü'nde de forma giyen Bekir, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğum için mutluyum. Takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışıp sezon sonunda takımımla birlikte Süper Lig'e çıkmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karadeniz Futbol Manisa Spor Haberler

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