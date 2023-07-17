Manisa Futbol Kulübü, Bekir Karadeniz'i kiraladı

/<ŞAMPİYONLUK hedeflediği 1'inci Lig'de transfer harekatını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkan Pendikspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i 1 yıllığına kiraladı. Kariyerinde daha önce Tokatspor, Isparta 32 Spor ve Ankara Keçiörengücü'nde de forma giyen Bekir, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olduğum için mutluyum. Takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışıp sezon sonunda takımımla birlikte Süper Lig'e çıkmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor