Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, 19 Mayıs Stadı'nın tadilatının bir an önce bitirilmesini istiyor

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek 19 Mayıs Stadı'nın tadilatının bir an önce tamamlanmasını talep etti. Aktan, stadın eksikliklerinin giderilmesi için Bakan Bak'tan destek istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le birlikte makamında ziyaret eden 1'inci Lig'in iddialı takımı Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, kendileri için en önemli önceliğin 19 Mayıs Stadı'ndaki tadilat çalışmalarının bir an önce bitirilmesi olduğunu söyledi. Geçen seneden beri tadilatı gündemde olup yaz aylarında yenileme çalışmaları tekrar başlayan Manisa 19 Mayıs Stadı'na bu sezon ilk yarı bitmeden kavuşmak isteyen siyah-beyazlılarda Başkan Aktan, "Bakanımıza ziyarette gündemimizin ilk sırasında 19 Mayıs Stadı vardı. Çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi alışverişi yaptık" dedi.

"Stattaki eksikliklerin bir an önce tamamlanması konusunda Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'tan ricada bulunduk" diyen Aktan, "Özellikle skorbord, passolig sistemi kurulumu ve ön cephe giydirmesi konusunda işlerin biraz daha hızlanması noktasında kendilerinden ricacı olduk. Bakanımız da stadın son durumuyla alakalı kendisine götürdüğümüz raporu detaylı bir şekilde inceledi. Bizlere Manisa'nın stat özleminin bir an önce bitirileceğini söyledi. Bürokratlarına talimat vererek işlerin hızlandırılmasını istedi. Sezonun ilk yarısı tamamlanmadan stadımıza kavuşmak istiyoruz. Kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşükkür ederiz" ifadelerini kullandı.

AKHİSAR DEFTERİ KAPANDI

Ligdeki son iki iç saha maçını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamak zorunda kalan Manisa FK'da Başkan Mevlüt Aktan, haftaya Mümin Özkasap Stadı'na döneceklerini dile getirdi. Eylül ayındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle stat değişikliği yapmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Aktan, "Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda iç sahadaki ilk Keçiörengücü maçının 45 derecelik sıcaklıkta oynanmasından sonra hem Tuzlaspor hem de Göztepe maçının saat 16.00'da yapılacağı açıklanmıştı. O saatlerde yine yüksek sıcaklık oluşacağı için maçları akşam saatlerine Akhisar Stadı'na aldık. Akhisarspor'un sezonu da başladığı için bu statta zeminin durumu malum. Zaten Göztepe maçı Akhisar'daki son maçımızdı. Sakaryaspor maçında tekrar Mümin Özkasap Stadı'na döneceğiz. Bu sezon üst sıralara oynayacak kadro kurduk. Bu anlamda stadımızın bitmesiyle beraber şehrin desteğinin artacağını da düşünüyoruz. Son 2 haftada alınan kötü sonuçların telafisini kısa sürede yapacağız" diye konuştu.