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Manisa Futbol Kulübü, ayrılan futbolcularını açıkladı

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Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi ayrılan futbolcularını resmen açıkladı. Kulüp, sözleşmeleri sona eren ve kiralık olarak gönderilen futbolculara teşekkür etti.

MANİSA,

1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi daha önce takımdan ayrılan isimleri resmen açıkladı. Siyah-beyazlı ekip sezon sonu kulübe veda eden futbolcularla ilgili, "Futbolcularımız, Sandro Lima, John Mary, Bedirhan Altunbaş ve Doğukan Emeksiz'in Kulübümüz ile olan sözleşmeleri sona ermiştir. Ayrıca geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Erhan Erentürk, Furkan Mehmet Doğan, Eduart Rroca, Jetmir Topalli, Mohamed Ofkir, Andrej Djokanovic ve Bekir Karadeniz'in de kiralık sözleşmeleri sona ermiştir. Kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Manisa FK, Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile de yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenmanlara hafta içinde başlayan Manisa ekibi laktat testinden geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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