Manisa Futbol Kulübü, Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u yenerek galibiyetle başladığı sezonun ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Manisa'da yapılacak ve bilet fiyatları belirlendi.

MANİSA,

KOCAELİSPOR'u geçen hafta deplasmanda 2-0 yenerek 1'inci Lig'de 2023-2024 sezonuna galibiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Fatih Tokail görev alacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 40, 2'nci kategori 25 ve misafir tribün 30 TL olarak belirlendi. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Evimizde oynayacağımız ilk maçta futbolumuzdan daha güzel olabilecek tek şey, taraftarımızın desteği olacaktır. Tüm Manisalı futbolseverleri stada bekliyoruz" dedi.