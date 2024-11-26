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Manisa Futbol Kulübü Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Maç, 30 Kasım'da Diyarbakır'da oynanacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde 17 puanla 16. sırada yer alan Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda 15 puanla ligin 17. sırasında bulunan Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ve eğlenceli oyunla başlayan antrenman şut-orta çalışması ve dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Amed S.F. maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa FK deplasmanda oynadığı 7 maçın 5'inde mağlup olurken, 2 karşılaşmadan ise galibiyetle ayrıldı. Amed Sportif Faaliyetler ise kendi evinde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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