Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen Emre Akboğa ile sözleşme imzaladı

Milli maçlar nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Emre Akboğa ile profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, U17 Milli Takım'da da forma giyen 16 yaşındaki Emre ile 3 senelik mukavele yaptı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Emre, "Akademisinde futbol oynadığım kulübümde profesyonel kariyerime adım atmak benim için çok güzel bir duygu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Altyapıda U15, U16 ve U17 takımlarıyla Elit Ligler'de 49 resmi maça çıkan Emre, 30 gol kaydetti. U16 ve U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç futbolcu, 9 resmi milli maçta görev aldı.