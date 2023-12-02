Manisa Futbol Kulübü, Altay maçına hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında, Altay'ı ağırlayacak. Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadeleye tüm taraftarlar davet edilirken, takım hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, Ege derbisinde İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek. 3 Aralık Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, Altay maçını kazanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova

Manisa Futbol Kulübü ile Altay arasında oynanacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşmada Hasova'nın yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Kadir Beyaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sinan Özcan.

Bilet satışları devam ediyor

Öte yandan Altay mücadelesinin bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: "Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL, Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL., Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL."

Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - MANİSA