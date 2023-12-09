Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Manisa FK evinde oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Adanaspor ise deplasmanda 2 kez kazanırken, 5 kez de mağlup oldu.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Adanaspor ile karşılaşacak. Manisa FK, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma öncesi Manisa FK 17 puanla ligde 11. sırada bulunurken, Adanaspor ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Manisa FK evinde oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Adanaspor ise deplasmanda 2 kez kazanırken, 5 kez de mağlup oldu. - MANİSA