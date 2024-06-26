Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu için antrenmanlara başladı. Siyah-beyazlılar, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başladı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 futbol sezonunu açtı. 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla yeni sezon çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenman koşuyla başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sonra erdi.
Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - MANİSA