Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor ile karşılaşacak

1'inci Lig'de son maçta Altay'ı yenip aylar sonra moral bulan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda yarın evinde TFF 2'nci Lig temsilcisi Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Tolga Akbaba görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 20, kale arkası 13, misafir tribün ise 10 TL olarak belirlendi. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün tek eleme usulüne göre oynanacak maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.