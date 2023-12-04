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Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol 1. Lig'de galibiyet hasretine son veren Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor'u konuk edecek maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig'de haftalar sonra galip gelerek 3 puan hasretine son veren Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında ağırlayacağı GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında sahasında GMG Kastamonuspor'u konuk edecek. Manisa FK, 7 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Altay maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise topla dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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