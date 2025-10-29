Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2. Lig ekibi Muğlaspor'a 2-0 yenilerek kupaya erken veda etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ramazan Ufuk Avdaş Kerem İlitangil
Manisa FK: Sarp, Ayberk (Ahmet Şen dk. 46), Oğuzhan (Yunus Emre Köse dk. 57), Fırat, Yasin, Can (Mustafa dk. 84), Kadir Kaan (Batuhan dk. 75), Emre, Erdem (Resul dk. 46), Osman, Yunus Emre Yüce
Yedekler: Metehan, Ahmet Yiğit
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Muğlaspor: Arel, Umut Mert, Mehmet (Mahsun dk. 66), Emre, Serhat (Batuhan dk. 74), Abdurrahman, Cebrail, Mustafa (Yasin dk. 82), Yiğitali (Cemal dk. 74), Sedat (Cengiz dk. 66), Çağrı
Yedekler: Berat, Muhammet Enes
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Goller: Mehmet (dk. 29) Çağrı (dk. 51) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Erdem (Manisa FK), Cebrail (Muğlaspor) - MANİSA