Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2. Lig ekibi Muğlaspor'a 2-0 yenilerek kupaya erken veda etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde konuk ettiği 2. Lig ekibi Muğlaspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ramazan Ufuk Avdaş Kerem İlitangil

Manisa FK: Sarp, Ayberk (Ahmet Şen dk. 46), Oğuzhan (Yunus Emre Köse dk. 57), Fırat, Yasin, Can (Mustafa dk. 84), Kadir Kaan (Batuhan dk. 75), Emre, Erdem (Resul dk. 46), Osman, Yunus Emre Yüce

Yedekler: Metehan, Ahmet Yiğit

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Muğlaspor: Arel, Umut Mert, Mehmet (Mahsun dk. 66), Emre, Serhat (Batuhan dk. 74), Abdurrahman, Cebrail, Mustafa (Yasin dk. 82), Yiğitali (Cemal dk. 74), Sedat (Cengiz dk. 66), Çağrı

Yedekler: Berat, Muhammet Enes

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Goller: Mehmet (dk. 29) Çağrı (dk. 51) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Erdem (Manisa FK), Cebrail (Muğlaspor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
