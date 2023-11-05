Manisa FK Yardımcı Antrenörü Uğur Okur: 'Girdiğimiz pozisyonları atamıyor olmamız, dönen topların gol olması gerçekten öz güvenimizi kırdı'

- Uğur Okur: "Girdiğimiz pozisyonları atamıyor olmamız, dönen topların gol olması gerçekten öz güvenimizi kırdı"

MUĞLA - Manisa FK Yardımcı Antrenörü Uğur Okur, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz pozisyonları atamıyor olmamız, dönen topların gol olması gerçekten öz güvenimizi kırdı" dedi.

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manisa FK Yardımcı Antrenörü Uğur Okur, yenilgiden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Maç sonunda takımı çağırıp destek olan, onları bağrına basıp onları cesaretlendiren Manisa'dan kalkıp buralara gelen taraftarımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bodrum FK bizim teknik ekip olarak çok iyi tanıdığımız bir takım, bütün hafta boyunca nasıl oynayacaklarına yönelik çalıştık. Bu şekilde goller yemek üzücü yoksa maçlar kazanılır ve kaybedilir. Girdiğimiz pozisyonları atamıyor olmamız, dönen topların gol olması gerçekten öz güvenimizi kırdı. Bu maçtan puan alabilirdik ama olmadı. Biz daha çok çalışacağız ve daha iyi olacağız" diye konuştu.